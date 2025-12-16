Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : इन राज्यों में ठंड के साथ घना कोहरा, यूपी में 4 दिनों में 110 ‌गाड़ियां टकराईं

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (11:29 IST)
Weather Update News : देशभर में ठंड ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत समेत कई राज्‍यों में ठंड के साथ ही घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। देश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई राज्यों में मौसम के तेवर तल्ख रहेंगे। कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं, जिसके कारण सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आज सुबह भीषण कोहरा रहा। उत्‍तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में कोहरे के कारण अलग-अलग सड़क हादसों में 110 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिससे 15 लोगों की मौत दर्दनाक मौत हो गई।

खबरों के अनुसार, देशभर में ठंड ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत समेत कई राज्‍यों में ठंड के साथ ही घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं, जिसके कारण सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आज सुबह भीषण कोहरा रहा।
ALSO READ: Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहर
उत्‍तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में कोहरे के कारण अलग-अलग सड़क हादसों में 110 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिससे 15 लोगों की मौत दर्दनाक मौत हो गई।  भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 16 से 20 दिसंबर के दौरान शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 16 से 18 दिसंबर के दौरान घना कोहरा छाया रह सकता है।
webdunia

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 16 और 17 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्‍तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रह सकता है।
ALSO READ: Weather Update : शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, जानें देशभर का मौसम
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 16 और 17 दिसंबर को कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 16 और 17 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई समस्‍या, जानें यूपी-बिहार से लेकर देशभर का मौसम
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरा छाने की संभावना है।
 
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से बारिश हुई, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिण पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरा, जबकि पूर्वोत्तर भारत में कोहरा छाया रहा।
ALSO READ: Weather Update : देशभर में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्‍यों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
तमिलनाडु, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, रायलसीमा और कर्नाटक के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे अधिक नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में भी तापमान सामान्य से कम रहा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट को कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels