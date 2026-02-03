Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे का कहर, फिर कड़ाके की पड़ी ठंड

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Update News

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026 (11:29 IST)
Weather Update News : देश में इस मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, शीतलहर, कोहरे और कंपकंपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। दिल्ली में सोमवार को हुए कोहरे के बाद आज राजधानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट भी आ सकती है।

खबरों के अनुसार, देश में इस मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, शीतलहर, कोहरे और कंपकंपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है।
ALSO READ: Weather Update : उत्तर भारत में ठंड का कहर, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट
वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। दिल्ली में सोमवार को हुए कोहरे के बाद आज राजधानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट भी आ सकती है।
webdunia

मौसम विभाग ने कल राजधानी में हल्का कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये दौर जारी रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्‍तर प्रदेश और बिहार भले ही एक-दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन दोनों राज्यों का मौसम एक जैसा नहीं है।
ALSO READ: Weather Update : बर्फबारी और बारिश से बढ़ी परेशानी, अभी और बढ़ेगी ठंड, जानें देशभर का मौसम
मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में शीतलहर की चेतावनी है उनमें यूपी के अयोध्या, बिजनौर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर हैं। जम्मू-कश्मीर में आज मौसम बिगड़ने वाला है। उधमपुर, कठुआ, बांदीपोरा, बारामूला, किश्तवार, जम्मू, पुंछ और राजौरी में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
ALSO READ: Weather Update : बारिश और भारी बर्फबारी से चमकी ठंड, इन 10 राज्‍यों में IMD का अलर्ट
इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। पहलगाम और कुलगाम में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के भिंड, गुना, विदिशा, सतना, पन्ना, सागर, राजगढ़, अशोकनगर, दमोह और रीवा जिलों में बारिश और तेज हवा की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels