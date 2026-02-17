Weather Update News : देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश और मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उत्तर भारत में अभी भी कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 12 राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के 19 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
खबरों के अनुसार, देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश और मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उत्तर भारत में अभी भी कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 12 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी तथा उत्तराखंड में 18 एवं 19 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
उत्तर भारत के 19 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। आज हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर एक्यूआई ऑरेंज श्रेणी में दर्ज किया गया है।
हिमाचल में मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन, कुल्लू, हमीरपुर और सिरमौर में कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आने वाले कुछ दिनों में तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। प्रदेश के 15 जिलों में आगामी 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 18 और 19 फरवरी को गरज-चमक, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
Edited By : Chetan Gour