Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:08 IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:13 IST)
Weather Update News : पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में हल्की ठंड का असर बना हुआ है। खबरों के अनुसमौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जगदलपुर में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
मध्य प्रदेश के 20 जिलों में हुई बारिश
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, रतलाम, उज्जैन समेत 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा। फरवरी में चौथी बार राज्य में ओले-बारिश का दौर आया है। बारिश वाले जिलों में दिन का तापमान गिरा, जबकि अन्य जगहों पर पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया। रात में ठंड का असर कम रहा।
पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, यहां न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 27 फरवरी को पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा। इसका असर प्रदेश में 1-2 मार्च को दिख सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मार्च की शुरुआत में फिर बारिश के आसार हैं।
ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी
IMD के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा और बारिश की चेतावनी नहीं है हालांकि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और बरेली में सुबह हल्की ठंड बढ़ सकती है।
बिहार में बढ़ सकता है तापमान
बिहार में आज मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सिवान, समस्तीपुर और दरभंगा में तापमान बढ़ सकता है। पटना में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है।
झारखंड में कई जिलों में सुबह कुहासा और हल्के बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है।
