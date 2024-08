क्या है पैरोल और फरलो में अंतर, किन कैदियों को मिलता है इनका लाभ?

What is difference between parole and furlough: हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन के लिए फरलो (Furlough) पर बाहर आ गया है। बाबा को 8वीं बार फरलो मिली है। सजा मिलने के बाद वह अब तक 13 बार जेल से बाहर आ चुका है। राम रहीम को अपनी 2 महिलाओं अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। बाबा को 2016 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था।