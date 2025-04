क्या बदलेगा वक्फ कानून को लेकर, 8 पॉइंट्‍स से समझिए

What will change regarding Wakf law: वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में कुल 520 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को 'उम्मीद' (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पॉवरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एकरूपता, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यह विधेयक मौजूदा 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव लाने का प्रयास करता है और इसके कई प्रावधान वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक ढांचे, पंजीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेंगे। आइए, इसे विस्तार से समझते हैं कि वक्फ कानून में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं और इनका क्या असर हो सकता है?













वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित बदलाव पारदर्शिता, समावेशिता और प्रशासनिक सुधार के लक्ष्य को दर्शाते हैं। लेकिन इसके कुछ प्रावधान, जैसे गैर-मुसलमानों का समावेश, 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फा' पर शर्तें, और सरकारी अधिकारियों की बढ़ती भूमिका, विवाद का कारण बन सकते हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके धार्मिक और सामुदायिक पहलुओं पर असर को लेकर बहस जारी रहेगी। हालांकि सवाल यह भी हैं कि यह बदलाव कितने सही या गलत हैं? क्या यह वक्फ की मूल भावना को बनाए रखेगा या फिर इसे बदल देगा?