विदेशी लोग मादक पदार्थ तैयार करने के लिए ग्रेटर नोएडा को क्यों चुन रहे?

Why are foreigners choosing Greater Noida for drugs : ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने पिछले एक साल में विदेशियों द्वारा किराए के घरों में स्थापित किए गए 3 मादक पदार्थ बनाने वाले अड्डों का भंडाफोड़ किया है और सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य का 100 किलोग्राम से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद किया है।