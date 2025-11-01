आंध्रप्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों मची भगदड़? कुछ प्रमुख कारण आए सामने

देवउठनी एकादशी के चलते क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचना। इनकी संख्या 20 से 25 हजार बताई जा रही है।

श्रद्धालुओं के लिए आने-जाने के लिए केवल एक ही द्वार का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि सीढ़ियों के किनारे लगी रेलिंग भीड़ के दबाव से टूट गई, जिससे कुछ लोग नीचे गिर गए। अचानक हुए इस हादसे के बाद वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, मेडिकल टीम या आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं।

यह एक निजी मंदिर था। आयोजकों ने इतनी बड़ी भीड़ जुटने की संभावनाओं के चलते कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी और न ही सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी।

मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्य भी चल रहा था, जिसके चलते रास्ता और संकरा हो गया। जिससे लोग खुद को संभाल नहीं पाए।

श्रीकाकुलम के एसपी केवी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वहां सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है। यह घटना सीढ़ियों के पास लोहे की ग्रिल गिरने की वजह से हुई। डर के मारे लोगों को लगा कि कुछ गिर रहा है और वे घबरा गए। वे लगभग छह फुट की ऊंचाई से गिरे। इसके चलते लोग एक दूसरे पर गिर गए। इसी वजह से यह घटना हुई।