नई दिल्ली स्टेशन पर क्यों मची भगदड़? RPF ने रिपोर्ट में किया खुलासा

Why did stampede happen at New Delhi station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ की असली वजह सामने आ गई है। साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अंतिम समय पर स्टेशन बदले जाने के कारण स्टेशन पर भगदड़ मच गई और 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।