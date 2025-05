सिंधु जल समझौते पर विश्व बैंक ने दिया पाकिस्तान को झटका

World Bank gives a shock to Pakistan on Indus Water Treaty: विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा (President Ajay Banga) ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा कि कहा है कि बहुपक्षीय एजेंसी की भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं है। सिंधु, झेलम और चिनाब के जल बंटवारे के लिए 1960 में दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 भारतीयों की हत्या के बाद दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है।