दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा 50000 क्यूसेक पानी

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर पुराने रेलवे पुल पर 204.88 मीटर तक पहुंच गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर था। हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है।