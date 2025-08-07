Hanuman Chalisa

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा 50000 क्यूसेक पानी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (12:19 IST)
Yamuna above warning mark in Delhi: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर पुराने रेलवे पुल पर 204.88 मीटर तक पहुंच गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर था। हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है।ALSO READ: Weather Update: दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना खतरे के निशान के करीब, जानिए देशभर का मौसम
 
खतरे का निशान 205.3 मीटर है : शहर के लिए चेतावनी चिह्न 204.5 मीटर है जबकि खतरे का निशान 205.3 मीटर है और निकासी 206 मीटर पर शुरू होती है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जल स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है।ALSO READ: प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, 60 बस्तियों में भरा पानी
 
इस मानसून में पहली बार हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया और यह सुबह करीब 6 बजे 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं।(भाषा)
 
