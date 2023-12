Zomato को 401.7 करोड़ रुपए की GST देनदारी का मिला नोटिस

Zomato gets notice of GST liability of Rs 401.7 crore : ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड (Zomato Limited) को डिलीवरी शुल्क को लेकर 401.7 करोड़ रुपए की जीएसटी (GST) देनदारी का कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में दावा किया कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी साझेदारों की ओर से डिलीवरी शुल्क लिया जाता है।