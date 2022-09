नवरात्रि में क्यों करते हैं उपवास, क्या है इसका रहस्य?

हम नवरात्रि में उपवास क्यों करते हैं | Why do we fast in Navratri :

1. सेहत के लिए : इन 9 दिनों में प्रकृति में बदलाव होते हैं। नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधिकाल को नवरात्रि का नाम दिया। इस दौरान उपवास करने से व्यक्ति कई तरह के रोगों से बच जाता है। ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। ऋतु-प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि आप उक्त नौ दिनों अन्य का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है।