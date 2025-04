नवरात्रि में कन्या पूजन पर कंजक को गलती से भी न दें ये 6 गिफ्ट, नहीं तो मिल सकता है अशुभ फल

Which gifts should not be given in kanya pujan in hindi: कन्या पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें नौ कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है। इस शुभ अवसर पर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कन्या पूजन में गलत गिफ्ट दिए जाएं, तो इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है? सही उपहार देना जितना पुण्यदायी है, गलत गिफ्ट देना उतना ही हानिकारक माना जाता है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन चीजों को गिफ्ट के रूप में देने से बचना चाहिए।