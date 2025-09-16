Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia

आज के शुभ मुहूर्त

(दशमी श्राद्ध)
  • तिथि- आश्विन कृष्ण दशमी
  • शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-भद्रा/दशमी श्राद्ध
  • राहुकाल- दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
webdunia






Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Barnyard Millet Pulao

WD Feature Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (13:52 IST)
Navratri food Recipe: नवरात्रि के दिनों में बनने वाला फलाहारी व्यंजन समा के चावल (Barnyard Millet) का पुलाव बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आप इसको अपनी नवरात्र फूड लिस्ट में शामिल करके अपने खाने का जायका बढ़ा सकते हैं। तो देर न करें और अभी इसकी रेसिपी को अपनी डायरी में नोट करके इसे घर पर बनाएं और परिवारजनों को खिलाकर तालियां बटोरें...ALSO READ: Maharashtrian Navratri food: महाराष्ट्र की साबूदाना खिचड़ी रेसिपी
 
समा के चावल का स्वादिष्ट पुलाव
 
सामग्री:
• 1 कप समा के चावल
• 1 बड़ा आलू (कटा हुआ)
• 1/2 कप मूंगफली
• 1/2 चम्मच जीरा
• 1-2 हरी मिर्च (कटी हुई)
• 1 चम्मच घी
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
 
बनाने की विधि:
1. समा के चावल को धोकर 15-20 मिनट के लिए भिगो दें।
2. एक कढ़ाई में घी गरम करें। जीरा, हरी मिर्च और मूंगफली डालकर भूनें।
3. अब आलू के टुकड़े डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
4. भीगे हुए समा के चावल और सेंधा नमक डालें।
5. चावल से दोगुना पानी (2 कप) डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
6. कढ़ाई को ढक दें और धीमी आंच पर चावल पकने तक पकाएं।
7. गरमागरम पुलाव को दही या फलाहारी चटनी के साथ परोसें।ALSO READ: Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ऑनलाइन श्राद्ध धार्मिक रूप से सही या गलत?, जानिए शास्त्रों में क्या है विधान

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels