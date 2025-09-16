Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करें

नवरात्रि के दिनों में बनने वाला फलाहारी व्यंजन समा के चावल (Barnyard Millet) का पुलाव बहुत हल्का और स्वादिष्ट होता है। शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में आप इसको अपनी नवरात्र फूड लिस्ट में शामिल करके अपने खाने का जायका बढ़ा सकते हैं। तो देर न करें और अभी इसकी रेसिपी को अपनी डायरी में नोट करके इसे घर पर बनाएं और परिवारजनों को खिलाकर तालियां बटोरें...