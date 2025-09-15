Biodata Maker

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धि

Feature Desk

सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (14:57 IST)
Navratri 9 days bhog list: नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का समय है। इन नौ दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के पूजा-पाठ और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों में हर देवी को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए, ताकि आपके घर में पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

1. पहला दिन, मां शैलपुत्री: नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन मां को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि घी का भोग लगाने से व्यक्ति रोगमुक्त होता है और उसे निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है।
2. दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी:  नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री का भोग लगाने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और घर में सुख-शांति आती है।
3. तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा: नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और दुखों से छुटकारा मिलता है।
4. चौथा दिन, मां कूष्मांडा: चौथा दिन मां कूष्मांडा का है। इस दिन मां को मालपुआ का भोग अर्पित करें। यह भोग मां को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।
5. पांचवां दिन, मां स्कंदमाता: नवरात्रि के पांचवे दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन मां को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है।
6. छठा दिन, मां कात्यायनी: छठी तिथि मां कात्यायनी को समर्पित है। यदि आप अपने रिश्तों में मधुरता और आकर्षण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, तो मां को शहद का भोग लगाएं।
7. सातवां दिन, मां कालरात्रि: नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन मां को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें का भोग लगाना शुभ होता है। गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है।
8. आठवां दिन, मां महागौरी: आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाएं। नारियल का भोग चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है।
9. नवां दिन, मां सिद्धिदात्री: नवरात्रि के अंतिम दिन, यानी नवमी तिथि को, मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग अर्पित करें। तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

नवरात्रि में इन 9 भोगों को अर्पित करने से न केवल मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, बल्कि ये भोग आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इन भोगों को पूरे श्रद्धा-भाव से बनाएं और मां को अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा।
