Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Onam wishes 2025: खुशियों और समृद्धि का त्योहार ओणम, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास और सुंदर शुभकामनाएं

Advertiesment
हमें फॉलो करें Onam 2025 wishes

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (10:45 IST)
Happy Onam 2025 : ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबलि की वापसी और फसल कटाई का प्रतीक है। दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का सबसे खास दिन थिरुवोणम है। यह दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबलि के पृथ्वी पर आगमन की याद दिलाता है। आइए इस खुशियों और समृद्धि के त्योहार ओणम पर अपनों को सेंड करें ये खास शुभकामना संदेश...। यहां पढ़ें...ALSO READ: 2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास
 
यहां ओणम 2025 के लिए 10 सबसे खास और सुंदर शुभकामनाएं दी गई हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।
 
ओणम 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं
 
1. आपको और आपके परिवार को 
ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 
यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, 
समृद्धि और शांति लाए।
 
2. ओणम का यह पावन पर्व 
आपके जीवन को नई रोशनी से भर दे। 
खुशियों की बहार आए और 
हर सपना सच हो। हैप्पी ओणम!
 
3. राजा महाबलि आपके जीवन में सुख, 
शांति और समृद्धि लेकर आएं। 
ओणम के इस शुभ अवसर पर 
आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।
 
4. फूलों की रंगोली, 
स्वादिष्ट सद्या और नौका दौड़ के साथ, 
ओणम का यह त्योहार 
आपके जीवन को खुशियों से भर दे। शुभ ओणम!
 
5. ओणम का हर दिन आपके लिए खास हो। 
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों 
और घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे।
ओणम की शुभकामनाएं!
 
6. इस ओणम, पुरानी यादें ताजा करें, 
नए पल बनाएं
और अपनों के साथ खुशियां मनाएं। 
आपको और आपके परिवार को ओणम की बधाई!
 
7. जैसे पूकलम के रंग जीवन में बहार लाते हैं, 
वैसे ही यह ओणम आपके जीवन में
खुशियों के नए रंग भर दे। 
हैप्पी ओणम 2025!
 
8. ओणम का यह पवित्र त्योहार 
आपके और आपके परिवार के लिए 
आनंद और खुशी लेकर आए। 
ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
9. आपके जीवन का हर पल 
ओणम के सद्या जैसा स्वादिष्ट 
और खुशियों से भरा हो। 
ओणम की बहुत-बहुत बधाई!
 
10. ओणम के इस शुभ अवसर पर 
मेरी यही कामना है कि राजा महाबलि 
आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। 
ओणम की शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Onam festival: ओणम के दिन क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं यह त्योहार, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Eid e Milad un Nabi 2025: ईद मिलादुन्नबी क्यों और कैसे मनाई जाती है, जानें इतिहास और महत्व

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels