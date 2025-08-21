भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाबली के पास तीन पग भूमि दान में मांगने के लिए पहुंचे। महाबली ने बिना सोचे-समझे दान देने का वचन दिया। वामन ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा महाबली ने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर वामन के सामने झुका दिया। वामन ने अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया।