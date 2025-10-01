October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के 10 प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

October 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।
01 अक्टूबर: नवरात्रि की नवमी, जवारे विसर्जन
02 अक्टूबर: दशहरा, विजयादशमी, गांधी और शास्त्री जयंती
03 अक्टूबर: पापांकुशा एकादशी
04 अक्टूबर: राष्ट्रीय अखंडता दिवस
05 अक्टूबर: दुर्गावती जयंती
06 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा, कोजागिरी व्रत, विश्व आवास दिवस
07 अक्टूबर: वाल्मीकि जयंती,
08 अक्टूबर: गुरु रामदास जयंती, विष्णु पूजन
09 अक्टूबर: विश्व दृष्टि दिवस
10 अक्टूबर: करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, राष्ट्रीय डाक दिवस
11 अक्टूबर: जयप्रकाश नारायण जयंती
12 अक्टूबर: स्कंद षष्ठी व्रत
13 अक्टूबर: अहोई अष्टमी व्रत
14 अक्टूबर: राधाकुंड स्नान, श्री राधा अष्टमी
15 अक्टूबर: गुरु हरराय पुण्यतिथि
16 अक्टूबर: विश्व खाद्य दिवस
17 अक्टूबर: रंभा एकादशी, सूर्य तुला संक्रंति, गोवत्स द्वादशी
18 अक्टूबर: शनि प्रदोष, धनतेरस, यम द्वीतिया, सौर कार्तिक मास प्रारंभ
19 अक्टूबर: हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली
20 अक्टूबर: रूप चौदस, दीपावली, कमला जयंती, काली जयंती, कुबेर पूजन, लक्ष्मी पूजा
21 अक्टूबर: महावीर निर्वाण दिवस, भौमवती अमावस्या
22 अक्टूबर: अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा
23 अक्टूबर: चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, चंद्र दर्शन
24 अक्टूबर: जमादी उल्लावल मास
25 अक्टूबर: छठ व्रत प्रारंभ, विनायक चतुर्थी
26 अक्टूबर: गुरु गोविंद सिंह पुण्यतिथि
27 अक्टूबर: छठ पूजा, संध्या अर्घ्य
28 अक्टूबर: छठ पारण, प्रात: अर्घ्य, सहस्रबाहु जयंती
29 अक्टूबर: गोपाष्टमी, जैन अष्टानिका पर्व प्रारंभ
30 अक्टूबर: आंवला नवमी, कूष्मांडा नवमी
31 अक्टूबर: विष्णु त्रिरात्रि, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि, सरदार पटेल जयंती