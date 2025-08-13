हलषष्ठी का पर्व, जिसे ललही छठ या हलछठ भी कहते हैं, इस साल 14 अगस्त 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन हल से जोते गए अनाज का सेवन वर्जित कहा गया है। वर्ष 2025 में भाद्रपद कृष्‍ण षष्ठी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि तथा रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस पर्व को रांधण छठ भी कहते हैं।