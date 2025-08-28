Biodata Maker

गूगल मैप ने बताया गलत रास्ता, पानी में बह गई वैन

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने बचाई 5 की जान

चित्तौड़गढ़ , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (10:29 IST)
Rajasthan news in hindi : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार देर रात वैन के नदी में बहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा लापता हो गया। पुलिस के अनुसार, वैन चालक ने गूगल मैप की मदद से यह रास्ता चुना था। वह वैन को उस पुलिया की ओर ले गया जिसे कुछ महीनों से बंद कर दिया गया था। वैन ने उसे पार करने की कोशिश की तो वह तेज बहाव में बह गई।
 
पुलिस के मुताबिक, वैन में एक ही परिवार के लोग थे। बनास नदी के तेज बहाव में वैन काफी दूर तक बह गई, जिससे चार लोग डूब गए जबकि 5 लोगों ने वैन की छत पर बैठकर जान बचाई।
 
यह हादसा मंगलवार देर रात लगभग 1:30 बजे हुआ। वैन में सवार परिवार भीलवाड़ा जिले में एक धार्मिक स्थल के दर्शन कर घर लौट रहा था।
 
चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बनास नदी में उफान के कारण नदी पार करने वाले सभी रास्ते बंद थे लेकिन यह परिवार ऐसे ही एक बंद पुल को लांघकर सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर चला गया, जो कुछ महीनों से बंद थी। जैसे ही चालक ने नदी पार करने की कोशिश की कार पुल पर फंस गई और नदी के तेज बहाव में बहने लगी।
 
वैन में सवार लोग खिड़की तोड़कर उसकी छत पर चढ़ गए और उनमें से एक ने अपने रिश्तेदार को फोन किया, जिसने घटना की सूचना पुलिस को दी। 
 
त्रिपाठी ने बताया कि थाना प्रभारी रश्मि देवेंद्र सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एक नाव का इंतजाम किया। अंधेरे में परिवार तक पहुंचना मुश्किल था लेकिन पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बेहतरीन काम किया और किसी तरह कार तक पहुंच गए। परिवार के सदस्य अपने मोबाइल टॉर्च से बचाव दल को इशारा करते रहे। हालांकि, जब तक पुलिसकर्मी फंसे परिवार तक पहुंचे 2 महिलाएं और 2 बच्चे बह चुके थे। 5 लोगों को बचा लिया गया। 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है जबकि एक बच्चे के शव की तलाश जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta

