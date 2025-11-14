Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार में लहर के बीच राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, अंता उपचुनाव में मिली हार

Advertiesment
हमें फॉलो करें rajasthan bjp

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अंता , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (12:52 IST)
Rajasthan Anta Bypoll election Results : बिहार चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही भाजपा को राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। 
 
चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, 20 राउंड की गिनती के बाद प्रमोद जैन ने 69,462 वोट हासिल किए। मोरपाल सुमन को 53868 वोट मिले जबकि निर्दलीय नरेश मीणा 53740 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 
 
अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है। यहां से पूर्व मुख्‍यमत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। अंता उपचुनाव में भाजपा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह समेत कई दिग्गजों ने मोर्चा संभाला था। हालांकि वे मतदाताओं को रिझाने में विफल रहे। 
 
अंता विधानसभा सीट पर हुए 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड 80.32 फीसदी वोट डाले गए थे। यह उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels