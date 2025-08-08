इन लोगों को भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए राखी, जानें रक्षाबंधन के नियम

people you should never tie a rakhi to as per traditions: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक पवित्र बंधन है जो सदियों से चला आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह राखी सिर्फ सगे भाई को ही बांधी जाती है या किसी और को भी?

पुराने समय से चले आ रहे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस पवित्र बंधन की गरिमा बनी रहे। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस त्योहार के महत्व को कम कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि राखी बांधने के सही नियम क्या हैं और किन लोगों को राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए।





इन लोगों को भूलकर भी न बांधें राखी

राखी का धागा सिर्फ उस व्यक्ति को बांधा जाता है, जिसके लिए मन में भाई का भाव हो। यदि आपके मन में किसी के लिए भाई जैसी भावना नहीं है, तो उन्हें राखी बांधना उचित नहीं है।

ससुर और जीजा: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ससुर और जीजा को कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। ससुर का स्थान पिता के समान होता है, और जीजा का स्थान पति के बड़े भाई के समान। इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन्हें भाई नहीं माना जाता। इसलिए, इन रिश्तों के लिए राखी नहीं बांधी जाती है।

देवर और ननदोई: देवर को भी राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि वह पति के छोटे भाई होते हैं। कुछ जगहों पर देवर को राखी बांधने की परंपरा है, लेकिन यह आम नहीं है। ननदोई को भी राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि वे बहन के पति होते हैं। इन रिश्तों के बीच एक अलग तरह का सम्मान और प्यार होता है, लेकिन वह भाई-बहन का नहीं होता।

किसी दोस्त या पड़ोसी: राखी बांधने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह सिर्फ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के लिए है। अगर आप किसी दोस्त या पड़ोसी को राखी बांधना चाहती हैं, जिनके लिए आपके मन में भाई का भाव नहीं है, तो ऐसा न करें। राखी को सिर्फ एक धागे की तरह न लें, यह एक भावना है।





इन लोगों को बांधनी चाहिए राखी

राखी सिर्फ उन्हीं लोगों को बांधें जिनके साथ आपका भाई-बहन का रिश्ता हो। यह रिश्ता सगा भी हो सकता है और मुंहबोला भी।

सगे भाई: अपने सगे भाई को राखी बांधना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके बचपन की यादों, प्यार और सम्मान का प्रतीक है।

मुंहबोले भाई: यदि आपका कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जिसे आप अपना भाई मानती हैं, तो उसे राखी बांध सकती हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से जुड़ा होता है।

धर्मभाई: पुराने समय से एक परंपरा है, जिसमें लोग एक-दूसरे को 'धर्मभाई' या 'धर्मबहन' बनाते हैं। यह रिश्ता भी बहुत पवित्र माना जाता है, और आप अपने धर्मभाई को राखी बांध सकती हैं।

ALSO READ: रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय कितनी गांठें लगाना होता है शुभ? जानें धार्मिक महत्व



