क्या बहनें बांध सकती हैं एक-दूसरे को राखी? जानें क्या है नियम

Can sisters tie Rakhi to each other: रक्षाबंधन, भाई-बहन के अटूट प्रेम और रक्षा का पर्व। जब भी रक्षाबंधन का जिक्र आता है, हमारे मन में एक बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने की छवि उभरती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि क्या बहनें एक-दूसरे को राखी बांध सकती हैं? खासकर आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जब रिश्ते के मायने भी विस्तृत हो रहे हैं, यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है।





क्या कहते हैं शास्त्र?

पारंपरिक रूप से, रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के बीच के संबंध को दर्शाता है, जहां भाई एक रक्षक की भूमिका में होता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख इसी संदर्भ में मिलता है। लेकिन, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रक्षाबंधन का मूल भाव 'रक्षा' और 'शुभकामना' का है, न कि केवल पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा। यह पर्व किसी भी ऐसे रिश्ते का प्रतीक बन सकता है जहां एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा और कल्याण की कामना करता हो।





क्या बहनें एक-दूसरे को राखी बांध सकती हैं

आज के समय में, जब संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे एकल परिवारों में बदल रही है और भाई-बहनों की संख्या भी कम होती जा रही है, कई घरों में केवल बहनें ही होती हैं। ऐसे में, यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या वे इस प्यारे पर्व को मना सकती हैं? तो इसका जवाब हां है। बहनें बिल्कुल एक-दूसरे को राखी बांध सकती हैं। बहनें भी एक-दूसरे का भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और कई बार आर्थिक रूप से भी सहारा बनती हैं। मुश्किल समय में एक-दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। ऐसे में, रक्षा के इस बंधन को वे एक-दूसरे के साथ साझा क्यों नहीं कर सकतीं?





राखी सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं का भी प्रतीक है। बहनें एक-दूसरे को राखी बांधकर अपने आपसी प्रेम और कल्याण की कामना कर सकती हैं, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होगा।





भावना महत्वपूर्ण है

रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है कि यह केवल भाई को ही बांधी जाए। इस पर्व की मूल भावना 'रक्षा' और 'प्यार' है, और यह भावना किसी भी रिश्ते में हो सकती है जहां आप किसी की सलामती और भलाई चाहते हों। चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मानते हैं और जिसकी रक्षा व कल्याण की कामना करते हैं।