unique rakhi gifts for brother: रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, भाई-बहन के उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें बचपन की शरारतें, साथ बिताए हुए पलों की मुस्कानें और जीवनभर साथ निभाने का वादा होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। इस शुभ अवसर पर जब बाजार तरह-तरह के गिफ्ट्स से भरा होता है, तब अगर आप अपने भाई के लिए कोई ऐसा तोहफा दें जिसे आपने खुद अपने हाथों से बनाया हो, तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। DIY यानी Do It Yourself गिफ्ट्स में न सिर्फ आपकी मेहनत झलकती है, बल्कि आपका प्यार भी महसूस होता है।