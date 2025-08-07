Raksha Bandhan 2025

: रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच के अनमोल रिश्ते को और मजबूत करता है। राखी का धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। साल 2025 में, यह शुभ पर्व शनिवार, 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। यहां जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और मंत्र...