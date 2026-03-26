Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामना संदेश

Advertiesment
राम नवमी पर प्रभु श्रीराम का बेहतरीन फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (16:26 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (16:04 IST)
google-news
Ram Navami Status in Hindi: हिंदू धर्म में भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक भी है। श्रीराम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते और कर्तव्य को पूरी निष्ठा और धर्म के साथ निभाया। रामनवमी का पर्व हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागकर प्रेम, करुणा और सेवा भाव को अपनाने की प्रेरणा देता है।ALSO READ: राम- राष्ट्र की जीवनधारा और शाश्वत चेतना का प्रवाह
 

यहां भगवान श्रीराम के पावन जन्मोत्सव 'राम नवमी' पर अपनों को भेजने के लिए 10 खास शुभकामना संदेश दिए गए हैं। 

 
1. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है,
ऐसे रघुनंदन को हमारा सादर प्रणाम है।
प्रभु श्रीराम आपके जीवन में खुशियां भर दें।

शुभ राम नवमी! 

 
2. राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
भगवान श्रीराम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं।

शुभ राम नवमी 2026

 
3. राम नवमी के इस पावन अवसर पर
आपके घर में खुशियों का वास हो और हर मनोकामना पूरी हो।

राम नवमी की शुभकामनाएं!

 
4. राम जी की कृपा से
आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियां बनी रहें।

जय श्रीराम!

 
5. राम नवमी का यह पावन पर्व
आपके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग लेकर आए।

शुभ राम नवमी 2026

 
6. भगवान श्रीराम का आशीर्वाद
हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे।

राम नवमी की शुभकामनाएं!

 
7. इस राम नवमी पर
आपके जीवन के सभी दुख दूर हों और खुशियां आएं।

शुभ राम नवमी 2026

 
8. राम नवमी की शुभ बेला में
श्रीराम आपकी हर इच्छा पूरी करें।

जय श्रीराम!

 
9. आपका जीवन धर्म, सत्य और
प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े।
आपको और आपके परिवार को

राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

 
10. राम नवमी के पावन अवसर पर
श्रीराम के आशीर्वाद से
आपका जीवन उज्जवल और सफल हो।

राम नवमी की शुभकामनाएं!

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ram Navami: रामनवमी पर श्रीराम की पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels