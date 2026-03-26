भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर अपनों को भेजें ये 10 खास शुभकामना संदेश

हिंदू धर्म में भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक भी है। श्रीराम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते और कर्तव्य को पूरी निष्ठा और धर्म के साथ निभाया। रामनवमी का पर्व हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागकर प्रेम, करुणा और सेवा भाव को अपनाने की प्रेरणा देता है।