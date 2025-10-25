रूड़की में महिला भिखारिन के पास खजाना, कट्टों में मिले नोट और सिक्के, 12 सालों से मांग रही थी भीख

इसी दौरान किसी ने उसके कट्टों को खोल कर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी। भिखारी के पास दो कट्टों में नोट और सिक्के भरे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही महिला को हटाने के लिए लोगों ने भिखारिन का झोला उठाया, उसके अंदर 10 और 20 के नोटों के साथ सिक्कों के बंडल दिखाई दिए। खबरों के मुताबिक यह महिला कई सालों से इसी मकान के बाहर रह रही थी।