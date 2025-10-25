Dharma Sangrah

रूड़की में महिला भिखारिन के पास खजाना, कट्टों में मिले नोट और सिक्के, 12 सालों से मांग रही थी भीख

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रूड़की , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (23:48 IST)
मंगलौर में मोहल्ला पठानपुरा से इस महिला भिखारिन के पास से नोटों का अंबार मिलने की वीडियो सोशल मीडिया में छायी हुई है। बताया जाता है कि पठानपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक घर के बाहर 12 सालों से भीख मांगने वाली महिला भिखारी को जब वहां से हटाया तो वह उसने अपने पास रखे कट्टों को भी उठा लिया।
इसी दौरान किसी ने उसके कट्टों को खोल कर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी। भिखारी के पास दो कट्टों में नोट और सिक्के भरे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही महिला को हटाने के लिए लोगों ने भिखारिन का झोला उठाया, उसके अंदर 10 और 20 के नोटों के साथ सिक्कों के बंडल दिखाई दिए। खबरों के मुताबिक यह महिला कई सालों से इसी मकान के बाहर रह रही थी।
मानसिक रूप से अस्थिर मानी जाने वाली यह महिला दिनभर भीख मांगकर अपने झोले में कुछ न कुछ जमा करती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम हो सकती है। बरामद हुई राशि लगभग एक लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।   Edited by : Sudhir Sharma

