बेंगलुरु में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद CM सिद्धारमैया ने दी चेतावनी

After the incidents of vandalism Chief Minister Siddaramaiah warned : कर्नाटक में साइन बोर्ड पर कन्नड भाषा में जानकारी प्रदर्शित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ गुरुवार को चेतावनी जारी की और कहा कि विरोध कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।