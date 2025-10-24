आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामने

Fireworks incident case : आगरा के किरावली क्षेत्र के अभुआपुरा गांव में इस बार रोशनी पर्व पर अंधेरी छाया पड़ गई, यहां जुगाड़ के पटाखे के चक्कर में एक छात्र की मौत है गई। खुशियों के दीप के बीच सन्नाटा और चीखें गूंज उठीं। जहां हर घर में दीप जल रहे थे, वहीं एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। 17 साल का आकाश, जो अपने परिवार के लिए उम्मीद और मुस्कान का कारण था, अब सिर्फ तस्वीरों में रह गया है, वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।





कुछ ही सेकंड में खुशी की चीखें दर्द की चिल्लाहटों में बदल गईं। आनन-फानन में घायल को अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन किस्मत ने आकाश का साथ नहीं दिया, उपचार के दौरान उसकी मौत है गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल के पास स्टील का टुकड़ा धंसा हुआ था, जो उसकी जान ले बैठा। झिलमिल दीपों का त्योहार अब आकाश के घर के लिए अंधकार बन गया।





आकाश के घर का नज़ारा किसी को भी रुला दे। मां बार-बार बेहोश हो रही है, पिता की आंखों में आंसू सूख चुके हैं। बहन की भाईदूज के तिलक की थाली अब भी सजी हुई रखी है, बहनों को उम्मीद थी कि भाई स्‍वस्‍थ होकर घर वापस आएगा और तिलक करके घर में भाई-बहन हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएंगे, लेकिन अब वह थाली भाई के इंतजार में यूं ही पड़ी है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो।





इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि काश थोड़ा संभल जाते, काश कोई रोक लेता, तो आज आकाश हमारे बीच होता। इस हादसे से अब लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि जुगाड़ से आतिशबाजी, सस्ते रोमांच की कीमत पर अनहोनी के चलते जान भी जा सकती है।

