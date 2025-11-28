SIR को लेकर BJP पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- छीन लेंगे आरक्षण और नौकरी

Akhilesh Yadav News : उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से करवाए जा रहे स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्‍होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरक्षण और नौकरी का अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा एसआईआर के बहाने आरक्षण और नौकरी का अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, उसे एसआईआर के माध्यम से छीनने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने महंगाई और बेरोजगारी को सरकार की नीतियों की विफलता बताते हुए इसे देश के लिए गंभीर चुनौती बताया।

खबरों के अनुसार, अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के भोगनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्‍होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरक्षण और नौकरी का अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा एसआईआर के बहाने आरक्षण और नौकरी का अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, उसे एसआईआर के माध्यम से छीनने की तैयारी की जा रही है।

अखिलेश ने महंगाई और बेरोजगारी को सरकार की नीतियों की विफलता बताते हुए इसे देश के लिए गंभीर चुनौती बताया। अखिलेश ने SIR को महा षड्यंत्र बताया। यादव ने दावा किया कि आज वोट काटने की बात हो रही है तो कल ये बात मध्यम वर्ग के लॉकर तक भी पहुंच सकती है। अखिलेश ने सभी से साजिश के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

अखिलेश ने भाजपा से लोगों को होशियार रहने की जरूरत है, जो वादे करती है, वह पूरे नहीं करती है। पीडीए के बढ़ते जनाधार को लेकर भाजपा को डर सता रहा है। वहीं दूसरी ओर केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल SIR को लेकर अनावश्यक डर फैला रहे हैं।

