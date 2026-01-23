ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

अगर बोलने देता तो मैं बताता कि ‘भाईसाब आपके एडिडास का डी उल्टा हो गया’

माना जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर रोज-रोज यात्रियों के सवालों और उनकी लंबी-चौड़ी बातों से इतना परेशान हो गया था कि उसने बार-बार टोकने के बजाय 'साइलेंट मोड' को ही बेहतर समझा। यह मैसेज न तो कड़वा है और न ही बदतमीजी भरा, बस सीधा और सपाट है। किसी यात्री को ड्राइवर का यह अंदाज इतना पसंद आया कि उसने फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी। सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़इस तस्वीर को एक्स (Twitter) पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया- 'न बोलो तो और भी बेहतर।'इसके बाद तो जैसे कमेंट्स की झड़ी लग गई। लोग इस ड्राइवर को 'शांति दूत' और 'इंट्रोवर्ट्स का मसीहा' बता रहे हैं।