ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 'कृपया कम बोलें, धन्यवाद' सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में ऑटो की पिछली सीट दिखाई दे रही है, जिस पर ड्राइवर ने बड़े ही प्यार और स्पष्टता से एक संदेश लिखवाया है- 'कृपया कम बोलें, धन्यवाद।'
माना जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर रोज-रोज यात्रियों के सवालों और उनकी लंबी-चौड़ी बातों से इतना परेशान हो गया था कि उसने बार-बार टोकने के बजाय 'साइलेंट मोड' को ही बेहतर समझा। यह मैसेज न तो कड़वा है और न ही बदतमीजी भरा, बस सीधा और सपाट है। किसी यात्री को ड्राइवर का यह अंदाज इतना पसंद आया कि उसने फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी। सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़इस तस्वीर को एक्स (Twitter) पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया- 'न बोलो तो और भी बेहतर।'
इसके बाद तो जैसे कमेंट्स की झड़ी लग गई। लोग इस ड्राइवर को 'शांति दूत' और 'इंट्रोवर्ट्स का मसीहा' बता रहे हैं।
यूजर के मजेदार रिएक्शन
इंट्रोवर्ट यूजर"ये तो मेरे दिल की बात कह दी, काश मैं भी ये पहन सकता!'मजाकिया यूजर'लगता है ड्राइवर भाई का रेडियो खराब है और वो शोर नहीं चाहते।'क्रिएटिव यूजर'ये तो कमाल का बिजनेस आइडिया है, शांति के बदले डिस्काउंट मिलना चाहिए।