Ujjain Violence : उज्जैन के तराना में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

उज्जैन , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (16:01 IST)
तराना में जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई। मीडिया खबरों के मुताबिक 22 जनवरी की शाम बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमले के बाद अगले दिन कई घरों में तोड़फोड़ की गई। मीडिया खबरों के कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक 5 से 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 300 जवानों को तैनात किया है। पुलिस द्वारा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मामले के मुताबिक कल शाम बजरंग दल के नेता पर हमला किया गया था। 
पुलिस-प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है। गुरुवार शाम तराना में कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान सोहेल ठाकुर नामक युवक पर प्राणघातक हमला किया गया. सोहेल पर हमले के विरोध में शुक्रवार को गरमा गया।
 
मीडिया खबरों के मुताबिक  विवाद की शुरुआत तराना के बड़े राम मंदिर के सामने स्थित सुखला गली में हुई। यहां मंदिर के सामने विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर (बुंदेला) खड़े थे। इसी दौरान ईशान मिर्जा सहित कुछ लोग वहां आए। कहने लगे कि यहां क्यों खड़े हो? इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। Edited by : Sudhir Sharma

