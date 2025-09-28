Navratri

बंगाल के दुर्गा पंडाल में ट्रंप को राक्षस के रूप दिखाया, कहा मोदी को दिया धोखा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बहरामपुर , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (11:41 IST)
Trump Demon statue in Durga pandal : पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में खागरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने अपने 59वें दुर्गोत्सव समारोह के लिए एक अनोखे थीम के साथ सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष की पूजा में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राक्षस के रूप में दिखाया गया है। समिति ने ट्रंप के रूप को इस वजह से चुना गया है क्योंकि वे मानते हैं कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है।
 
कलाकार असीम पाल ने इस मूर्ति को ट्रंप की भारत विरोधी व्यापार नीतियों के विरोध स्वरूप तैयार किया है।समिति के एक पदाधिकारी ने बताया कि ट्रंप के आकार का राक्षस, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद विश्वासघात का प्रतीक है।
मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। असुर महिषासुर का संघार के कारण ही भक्तों द्वारा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ भी किया जाता है। इस मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 

गौरतलब है कि ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने भारत पर 25 फीसदी टैक्स लगाया, फिर रूस से तेल खरीदी का हवाला देकर 25 फीसदी टैक्स और बढ़ा दिया। इसके बाद हाल ही में दवाओं के आयात पर 100 फीसदी टैक्स लगाकर भारत की फार्मा कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया।
edited by : Nrapendra Gupta 

