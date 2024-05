छेड़छाड़ के आरोपों पर बंगाल के राज्यपाल बोस बोले, राजभवन में भयावह साजिश

Allegation of molestation of a woman in Bengal Raj Bhavan: राजभवन की एक संविदा कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ ऐसे और भी आरोप लगेंगे। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।