Uttarakhand : धामी सरकार ने विधायकों को दिया बड़ा तोहफा, भत्तों में की बढ़ोतरी, कैशलैस इलाज वाले विधेयक को दी मंजूरी

Big announcement of the government regarding MLAs in Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा ने शुक्रवार को विधायकों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी करने और उन्हें कैशलैस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित हुए ‘उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक-2024’ को मंजूरी मिलने के बाद एक अप्रैल 2022 से लागू माना जाएगा।