बिहार में भाजपा नेता लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट, क्या हैं प्रशांत किशोर के बयान के मायने

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (19:59 IST)
Prashant Kishor called BJP leaders corrupt: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग में ‘गंभीर अनियमितताओं’ का दावा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा के नेता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से अधिक भ्रष्ट हैं। बिहार में राजग शासनकाल में यह विभाग लगातार भाजपा के पास रहा।
 
क्या है प्रशांत किशोर का आरोप : किशोर ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सीधा हमला किया और उन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर एक-दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। मंगल पांडे भाजपा की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। किशोर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 28 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की कीमत पर 1200 एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया था, जो ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा दी जा रही कीमत से लगभग दोगुना है।
 
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, पांडे ने अपनी पत्नी के नाम पर दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा था और जायसवाल ने इस लेन-देन में उनकी मदद की थी। किशोर ने आरोप लगाया कि पांडे ने किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज को ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा देकर अपनी कृतज्ञता दिखाई, जिसमें जायसवाल की बड़ी हिस्सेदारी है।
उन्होंने कहा कि जायसवाल ने 6 अगस्त, 2019 को पांडे के पिता के खाते में 25 लाख रुपए हस्तांतरित किए और उस पैसे का इस्तेमाल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट खरीदने में किया गया। दिल्ली के द्वारका में खरीदे गए फ्लैट के दस्तावेज में जायसवाल ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर भी किए थे।
 
किशोर ने पूछा कि अगर पांडे ने जायसवाल से यह राशि उधार ली थी, तो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में इसे ऋण की श्रेणी में क्यों नहीं बताया? किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए बार-बार प्रयास करने के बावजूद, पांडे और जायसवाल से संपर्क नहीं हो सका।
 
क्या हैं प्रशांत के इस बयान के मायने : माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधकर संकेत दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वे तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था। (एजेंसी/वेबदुनिया)
