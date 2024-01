Punjab : जालंधर के एक घर में परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले

Dead bodies of 5 members found in a house in Jalandhar : जालंधर जिले के आदमपुर स्थित एक गांव के एक मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। घर में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा है कि अर्थिक तंगी के कारण यह कदम उठा रहे हैं।