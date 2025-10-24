dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कुरनूल में चलती बस में लगी भीषण आग, दरवाजा जाम, कई यात्रियों ने कूद कर बचाई जान

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही इस बस में 42 यात्री सवार थे

Advertiesment
हमें फॉलो करें fire in bus

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कुरनूल , शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (08:26 IST)
Andhra Pradesh fire in bus : आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दिल दहला देने वाले हादसे में यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। आग की वजह से बस का दरवाजा भी जाम हो गया। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही इस बस में 42 यात्री सवार थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है।
 
हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घायलों को कुरनूल जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब उलिंडाकोंडा के पास एक बाइक बस के ईंधन टैंक से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई।  इस वजह से बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मृतकों में बाइक सवार भी शामिल हैं।
 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चीन अपनी नई पंचवर्षीय योजना से क्या हासिल करना चाहता है?

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels