अयोध्या गैंगरेप केस : भाजपा पर शिवपाल का तीखा हमला, नार्को टेस्ट की मांग

Case of gang rape of a minor in Ayodhya : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल यादव शनिवार देर रात इटावा पहुंचे। जहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए अयोध्या गैंगरेप मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।