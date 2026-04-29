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छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जानिए कितने फीसदी विद्यार्थी हुए उत्‍तीर्ण?

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Chhattisgarh Board Class 10 and 12 Results Released
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:21 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:38 IST)
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Chhattisgarh Board Exam Result 2026 : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और डिजीलॉकर के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में इस बार 3 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। संध्या नायक, परी रानी प्रधान और अंशुल शर्मा ने 594 अंक (99.00 फीसदी) हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर पांच छात्राएं रहीं, जिनमें रिया केशवानी, रानु सिद्धमयी साहू, रेणुका प्रधान, दीपांशी बौद्ध और नंदिता देवगन शामिल हैं, जिन्होंने 593 अंक (98.83%) प्राप्त किए हैं।
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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और डिजीलॉकर के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में इस बार 3 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। संध्या नायक, परी रानी प्रधान और अंशुल शर्मा ने 594 अंक (99.00 फीसदी) हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है।
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वहीं दूसरे स्थान पर पांच छात्राएं रहीं, जिनमें रिया केशवानी, रानु सिद्धमयी साहू, रेणुका प्रधान, दीपांशी बौद्ध और नंदिता देवगन शामिल हैं, जिन्होंने 593 अंक (98.83%) प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर मेधा सूची में 8 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें अधिकतर छात्राएं हैं। इस वर्ष कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर और 13 मार्च 2026 तक पूरी हुई। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 को खत्म हुई।
 
छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 में कुल 5,66,320 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इसमें 10वीं कक्षा में 3,20,535 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 12वीं कक्षा में 2,45,785 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पिछली बार से 5 प्रतिशत अधिक रिजल्ट रहा। इस बार लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा और उनका पास प्रतिशत 81% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 72 फीसदी दर्ज किया गया। लाखों छात्रों को अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था।
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मुख्‍यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजे घोषित किए। इस मौके पर राज्य शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा जिन विद्यार्थियों का परिणाम मनमुताबिक न हो, वे बिलकुल निराश न हों, हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है। ठहरना नहीं है, बस सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है।
Edited By : Chetan Gour

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