मुख्यमंत्री धामी ने की आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था की समीक्षा

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान आपदा प्रभावितों को मानक अनुसार त्वरित सहायता राशि प्रदान करने, किसानों के नुकसान का आकलन शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट भेजने के साथ ही नदी-नालों के पास किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग की सड़कों को पंद्रह दिनों के भीतर दुरुस्त करने, धर्मांतरण कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा करने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही गौ-तस्करों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए उन पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर व स्वास्थ्य कैंप आयोजित करते हुए सेवा पखवाड़ा के आयोजन एवं 1905 सीएम हेल्पलाइन की जनपदवार समीक्षा नियमित रूप से करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

राज्य में 14 कालनेमि गिरफ्तार : अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर लोगों से ठगी, धोखाधड़ी तथा धर्मांतरण जैसे अपराध करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत प्रदेश भर में अब तक 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, नीलेश आनन्द भरणे ने बताया कि ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने राज्य में 5500 से अधिक लोगों से पूछताछ की, जिनमें 1182 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने बताया कि 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने जुलाई में यह अभियान शुरू किया था। अगस्त में उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया था कि राज्य में 4,000 लोगों से पूछताछ के बाद ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भरणे ने बताया कि जनता की सुरक्षा तथा राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जुलाई में शुरू किए गए इस अभियान को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala