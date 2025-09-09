Biodata Maker

हिमालय दिवस पर गोष्ठी में शामिल हुए मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

हमें फॉलो करें Chief Minister Pushkar Singh Dhami

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (18:25 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआरडीटी सभागार, देहरादून में हिमालय दिवस पर आयोजित गोष्ठी में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विशेषज्ञों के सुझावों को भी सुना। इस गोष्ठी में प्राप्त सुझावों को अग्रिम योजनाओं में शामिल किया जाएगा। 
 
उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना की धरोहर है। इसकी सुरम्य घाटियां प्राकृतिक संसाधनों का भंडार समेटे हुए हैं, वहीं जैव-विविधता से परिपूर्ण इसके वन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
प्रदेश सरकार हिमालय संरक्षण के लिए सतत प्रयासरत है। जलवायु की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। हिमालय की सुरक्षा और संरक्षण एक सामूहिक दायित्व है, जिसमें सभी की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक किशोर उपाध्याय, मेयर सौरभ थपलियाल भी उपस्थित रहे। 
 
गुरुद्वारे में दिव्य कीर्तन : मुख्‍यमंत्री ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा- काशीपुर स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे में आयोजित दिव्य कीर्तन दरबार में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित हुआ। गुरुबाणी की मधुर ध्वनि में आत्मीय शांति के अनुभव के साथ इस पावन अवसर पर संगत के बीच आकर आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का अविस्मरणीय भाव महसूस हुआ। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सत्य, सेवा और समरसता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे और हम उनके बताए मार्ग पर चलते रहें।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

