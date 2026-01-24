Dharma Sangrah

महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने पहुंचे CM योगी, अस्पताल में जाना महाराज का हालचाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में भर्ती राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

लखनऊ (उप्र) , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (18:57 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से महाराज जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार की प्रगति के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। 
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराज जी के करीबियों एवं ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से भी संवाद किया।
चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी दी और उनको दिए जा रहे चिकित्सीय उपचार से अवगत कराया।
