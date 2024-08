Haryana : गुरुग्राम में 2 SUV कारों का खतरनाक स्टंट, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

Dangerous stunt of 2 SUV cars on the road in Gurugram : हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने सड़क पर 2 एसयूवी कारों द्वारा खतरनाक स्टंट करने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो में एक थार और एक स्कॉर्पियो के चालकों को गुरुग्राम-सोहना रोड पर खतरनाक तरीके से चलाते हुए देखे जा सकते हैं।