पिटबुल का 6 साल के मासूम पर हमला, कान काटकर किया अलग

Delhi News in hindi : दिल्ली के प्रेम नगर में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के मासूम पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे का एक कान कटकर अलग हो गया। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म आए हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद से लोगों में डर माहौल बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि घटना 23 नवंबर की दोपहर 3 बजे के आसपास की है। देवांश गली में अपने भाई के साथ गेंद से खेल रहा था। तभी यह पिटबुल अचानक से आया और उस पर हमला कर दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पिटबुल बच्चे की ओर दौड़ता है। एक महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। बच्चा भागता है, लेकिन पिटबुल उसे गिरा देता है और बुरी तरह से काटता है। पिटबुल बच्चे का दाहिना कान काटकर अलग कर देता है। तभी एक अन्य शख्स दौड़कर आता है और महिला के मदद से किसी तरह कुत्ते से बच्ची को छुड़ाता है।
पुलिस ने मामले में पिटबुल के मालिक राजेश पाल (50) को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ धारा 291 (पशुओं के प्रति लापरवाही) और धारा 125(b) (लापरवाही से दूसरों की जान को खतरे में डालना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
