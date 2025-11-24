Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी, CM बदलने को लेकर डटे शिवकुमार खेमे के विधायक, क्या बोले खरगे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Karnataka Congress

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (17:15 IST)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी है। 6 से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे सूत्रों के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। । पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।
ALSO READ: Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरी
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली आए हैं। 
 
खरगे ने कहा फैसला हाईकमान ही करेगा  
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा और इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शनिवार को हुई उनकी एक घंटे से अधिक की बैठक के बाद की।
 
गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा- वे भी रेस में  
राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने संकेत दिया कि अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे भी सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि हाईकमान से सीएम बदलने पर चर्चा नहीं हुई, न ही कांग्रेस विधायक दल में इस पर विचार हुआ।
ALSO READ: SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?
क्या बोले सिद्धारमैया 
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने चिक्काबल्लापुर में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कहा- डीके शिवकुमार और मुझे, पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करना चाहिए। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, उससे हमें सहमत होना चाहिए। हम पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी पीड़ितों की फरियाद, DM और SSP को दिए समाधान के निर्देश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels