सीएम सोरेन बोले, झारखंड का युवा हवाई जहाज में चढ़ेगा भी और उड़ाएगा भी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

दुमका , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (09:39 IST)
Jharkhand News in Hindi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट युवाओं को समर्पित करते हुए कहा कि हमने हवाई चप्पल पहनने वाले अपने लोगों को कोरोना के दौरान हवाई जहाज में भी बिठाया और अब यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। 
 
उन्होंने कहा कि इस संस्थान में पहले चरण में 30 युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 युवाओं का आर्थिक बोझ राज्य सरकार उठाएगी और उसे पायलट बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का काम आपका यह भाई करेगा।
 
सीएम सोरेन ने कहा कि बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा। यह अभी दिखने में छोटा सा प्रयास लग रहा होगा। जब धीरे-धीरे यह पेड़ बड़ा होगा जब आपके गांव से, आपके परिवार से आपका बेटा-बेटी पायलट बनेंगे तब आपको आभास होगा कि इस संस्थान का कितना महत्व है।
 
झारखंड सीएम ने कहा कि यहां से आप पढ़ेंगे लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। ऐसे खड़े होंगे कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कार्यक्रम के बाद सोरेन सोशल मीडिया साइट एक्स पर झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी पोस्ट भी शेयर की। इसमें वे हेलीकॉप्टर में ड्रायविंग सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं।
