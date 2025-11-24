तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 28 घायल

Tamil Nadu Bus Accident case : तमिलनाडु के तेनकासी जिले में आज 2 निजी बसों की आमने-सामने टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार, एकबस मदुरै से शेनकोट्टई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की ओर जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कई घायलों की हालत काफी गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
कई घायलों की हालत काफी गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दोनों बसों में कम से कम 55 लोग सवार थे। टक्कर में दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे के बाद सभी अधिकारी आननफानन में घटनास्थल पर पहुंचे।
स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच के अनुसार मदुरै से शेनकोट्टई जा रही बस के चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह लग रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटाकर जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने जताया शोक : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी न होने देने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
