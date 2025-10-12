Biodata Maker

दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार

दुर्गापुर , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (10:36 IST)
Durgapur Gangrape case : पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना से हड़कंप मच गया। छात्रा को दुर्गापुर के एक अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ALSO READ: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप
 
बताया जाता है कि पुलिस की टीम ने उस जंगल में रात भर तलाशी ली जहां अपराध हुआ था। पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क के जरिए 3 आरोपियों को धर दबोचा। 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है।
 
छात्रा के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा कि सेकंड ईयर में पढ़ने वाली उनकी बेटी को 10 अक्टूबर को रात करीब आठ बजे उसके ही कॉलेज का एक छात्र अपने दोस्तों के साथ बरगला कर किसी सुनसान जगह पर ले गया। बाद में माता-पिता को ये जानकारी मिली कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है।
 
वहीं, पुलिस बताया है कि छात्रा शुक्रवार रात को करीब 8 बजे अपने एक परिचित के साथ कुछ खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर निकली थीं। वहां कुछ युवकों ने छात्रा पर टिप्पणी की और उसके साथ खींचतान की, उन्होंने छात्रा के मोबाइल और पैसे छीन लिए। इसके बाद पुरुष साथी को धमकी देकर वहां से भगा दिया गया और नज़दीक के जंगल में ले जाकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया।

ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ओडिया छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोर निंदनीय और पीड़ादायी है। ये खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं। इस संवेदनशील मामले में मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये मांग करता हूं कि वह अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत ऐसी कार्रवाई करें, जो मिसाल बने।
 
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुर्गापुर MBBS छात्रा सामूहिक बलात्कार मामले पर कहा कि पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है। मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा। 
