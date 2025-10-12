दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ओडिया छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोर निंदनीय और पीड़ादायी है। ये खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं। इस संवेदनशील मामले में मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये मांग करता हूं कि वह अभियुक्तों के खिलाफ कानून के तहत ऐसी कार्रवाई करें, जो मिसाल बने।
We are deeply saddened by the late night sexual assault yesterday on a private medical College student , outside the college campus in Durgapur, and wish to assure all that the culprits shall not go unpunished. The pain of the victim is as much ours as it is Odisha's, and we… https://t.co/jRd160Tqou— West Bengal Police (@WBPolice) October 11, 2025
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुर्गापुर MBBS छात्रा सामूहिक बलात्कार मामले पर कहा कि पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में यही स्थिति है। मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा।
On Durgapur gangrape case, Odisha CM Mohan Charan Majhi tweets, "The unfortunate incident of gang rape involving an Odia student in Durgapur, West Bengal, is highly condemnable and painful. I am deeply shocked upon hearing this news. I strongly urge the West Bengal CM Mamata… pic.twitter.com/RoCwo7nlAR— ANI (@ANI) October 11, 2025